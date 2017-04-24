桃園戴奧辛蛋 已全數回收下架

桃園市衛生局連3天積極查核，今(24)日已將市內全數從王功蛋行輸入的蛋品回收下架，圖為桃園市衛生局人員稽查情形。（甘嘉雯翻攝）

桃園市衛生局上週五起連3天積極查核，今(24)日已將市內全數從王功蛋行輸入的蛋品回收下架，「民眾可放心買蛋了」。

衛生局表示，彰化王功蛋行的蛋品疑似受到戴奧辛汙染，並流向苗栗縣、新北市與桃園市蛋行，經過食安稽查大隊同仁連日稽查，共計封存及回收下架可疑蛋品2134.52公斤。

衛生局表示，因批發蛋品保存期限有限，目前市面上已無來自王功蛋行受戴奧辛汙染之蛋品，請民眾安心。

衛生局也提醒民眾不要因此不再吃蛋，依據衛福部食藥署歷年食品中戴奧辛監測及風險評估結果換算，若每日平均吃雞蛋2-3顆，推估終生平均日暴露劑量仍低於世界衛生組織每日每公斤體重1至4皮克建議值，不須太過擔心。

(中時)