國道第6公路警察大隊長交接 李美雲接任
國道第6公路警察大隊長24日舉辦布達典禮，由原第5大隊長李美雲接任。身為國道公路警察9個大隊唯一的女性大隊長，李美雲表示，會秉持關懷、同理心等女性特質，讓同仁執勤時更用心，也讓民眾有了解警察工作的辛勞。
李美雲說，小時候警察到家戶口訪查，就覺得警察十分帥氣，也因為舅舅同樣在警界服務，從國中就立志非警察不當。高中畢業時雖同時考上師範大學，但她仍以警察作為職志，警察大學犯罪防治系62期畢業，更攻讀犯罪防治研究所。從在保安警察第6總隊、航空警察局服務，並至南投縣警察局婦幼警察隊擔任副隊長，之後皆在國道警察局。
李美雲說，雖然大多數在專業單位，但曾有2年婦幼警察隊的經驗，讓她印象深刻。她說，當時處理南投麻布袋之狼的案子，與被害人接觸時，被害人無助的握著她的手啜泣不已，讓她深覺身為被害人是多麼的無助，之後凡是處理相關案件，都會以被害人的權益為出發點，更時刻叮嚀同仁處理案件要有同理心。
(中時)
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