國外取經回台代理客服網站教賭
43歲吳姓主嫌原為農業產品公司業務員，涉嫌自立門戶與菲律賓的博奕公司合作，在台中北區商辦大樓承租上百坪辦公室開設賭客客服中心，雇用30名客服人員專教賭客如何下注、領錢，1個月來不法賭資高達5億元，還沒有拆帳分紅即被警方查獲，共逮捕吳嫌等18人，訊後全案依賭博罪嫌送辦。
警方調查，吳嫌涉嫌在今年初與菲律賓博奕公司接觸，表示在台開設賭博網站的客服中心，上個月租用知名辦公大樓辦公室設立「廣達資訊公司」客服中心，裝潢氣派，月租高達30多萬元。吳嫌聘雇30多名客服人員採兩班制，以電話或網路回應賭客如何加入會員、遊戲操作及賭金兌換，提供賭客線上諮詢服務。
警方表示，吳嫌表面以經營資訊軟體公司服務為掩飾，賭博伺服器機房則設在菲律賓，掛羊頭賣狗肉與菲律賓網路線上博弈公司合作，設計新葡京28賭博網頁提供幸運彩、職業運動彩及體育競賽等多種玩法，以虛擬ID及網路跳版程式供大陸及臺灣地區賭客上網簽賭下注。
警方在吳嫌承租商業辦公室查扣電腦主機13台、螢幕26台、筆記型電腦4台、監視器2組（含主機2台、螢幕3台及鏡頭4支）、手機63支、平板1台、U盾9卡、無線網路分享器1台、帳冊2本、現金2萬3400元及K他命0.87公克等。
(中時)
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