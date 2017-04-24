復旦高中林峰儀 個人申請台大5冠王
大學個人申請24日放榜，桃園市平鎮區復旦高中學測75滿級分學生林峰儀錄取台大5冠王，分別是財務金融系、國際企業系、經濟系、會計系、工商管理系企管組。此外林峰儀也錄取政大會計系，申請的6系全上榜。林峰儀說，從小常和父親討論國際經濟概況等，發現自己對商類相當有興趣，曾參加過大學相關營隊也因此確立自己的目標。
(中時)
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