疑勾到車把倒地受傷 無照少女肇逃落網

未滿18歲李姓少女騎機車載著朋友肇逃。（翻攝照片）

未滿18歲李姓少女騎機車載著朋友，6日行經豐勢路欲超車，疑後座友人右手臂勾到林姓夫妻共乘的機車，造成林妻肋骨斷裂，李女因無照心虛加速逃逸，由於當天已晚，夜色中車號難辨，東勢警方鍥而不捨調閱20處監視器，20日終於將少女逮捕，全案依公共危險、過失傷害罪嫌送辦。

(中時)