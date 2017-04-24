「園藝治療師」助銀髮族群 「銀」向綠世界

台南就業中心24日辦理「銀」向綠世界就業促進研習活動。（黃文博攝）

台南就業中心24日舉辦「銀」向綠世界就業促進研習活動，年逾60歲黃盛璘老師，向在場60多位銀髮族，分享她47歲挑戰「園藝治療師」的心路歷程，她更談到園藝產業、綠色產業未來發展趨勢及就業需求等議題。

台灣園藝輔助治療協會前理事長黃盛璘表示，所謂「園藝治療」是指利用植物及園藝活動來幫助人們跨越某種心理障礙、改善身心靈狀態的方法，也就是利用照顧另一個生命、觀察另一個生命週期，來面對自己生命的瓶頸。

黃盛璘說，植物本身的特性，其實與人的身體是息息相關，例如艾草可殺菌、驅蟲；左手香具消腫、消炎、殺菌；薑黃可防老人失智、防癌、通血路；魚星草具殺菌、對呼吸氣道好，也是天然的抗生素等，如能照料好這些植物，當身體有些微的不適，如喉嚨發炎，就可利用左手香來消炎。

她也分享中高齡轉職過程，那一年心意已定，連家人都無法阻止，直奔美國，進入「園藝治療」的世界，14年前回台灣發展，將此職業視為往後職志，至今在台灣已有近30名『園藝治療師』。

她建議想從事園藝治療朋友，本身必須是喜歡植物、喜歡人，治療的對象包含高齡者、兒童、身障者、學習障礙者、言語障礙者、上癮患者、輟生、憂鬱症者等，非常希望有興趣伙伴可以共同加入。

(中時)