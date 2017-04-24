婦成骨不全 接受事實樂觀面對人生
中年婦女楊碧雲童年身高遠不及同學，直到9歲確診罹患成骨不全症，才知道自己生病了，後來一場車禍更讓她手掌無法正常轉動，但總是樂觀以對，經苗栗就業中心安排擔任身心障礙社團工作人員，毫無避諱缺陷，還藉此鼓勵別人以下面積極態度面對生活。
年近5旬的楊碧雲，年輕時以半工半讀方式突變成高職夜校學業，擔任會計人員3年，後因公司搬遷被迫離職，轉往成衣工廠上班，又因家人生病再度辭職。等到好不容易重返職場，竟因一場車禍導致其健康狀況雪上加霜，花很長時間復健。
楊後來到身心障礙協會上班，在居家關懷的過程中，體認到比她可憐的人比比皆是，自認不應向命運低頭，而且定要用自己小小的力量幫助更多人。她先後報名客家服飾班、銀飾製作班及美髮班等職業訓練，自我充實。
勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，楊碧雲想要重返職場卻因身體障礙受阻，參加科技廠考試雖通過筆試，又因手部問題未錄取，運用臨工專案及多元就業開發方案，先後安排到身心障礙福利協進會和自閉症協進會工作，她開朗樂觀面對生活。
(中時)
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