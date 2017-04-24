樂齡九九 桃園市推銀讚健康操

桃園市政府24日舉辦「健康無限－樂齡九九」記者會，鄭文燦也一起跳健康操。(賴佑維攝)

桃園市政府24日舉辦「健康無限－樂齡九九」記者會，桃園市長鄭文燦表示，市府和教育部體育署合作，推動「銀髮族體適能運動計畫」，鼓勵長輩多多運動，其中推出「銀讚健康操」，藉由簡單的動作讓爺爺奶奶找到健康。

鄭文燦表示，台灣邁向高齡化社會，市府配合教育部體育署計畫，由教育部體育署補助77萬元，市府體育局補助127萬元，共計204萬元，由桃園市老人會聯合會承辦，在桃園辦理8個月的銀髮族體適能運動計畫，推廣銀髮族體適能運動。

(中時)