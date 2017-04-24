楊家維挺過大病 鄭鎧文盼他能打明星賽

楊家維挺過大病復出，鄭鎧文希望他能打明星賽。(本報資料照)

統一獅的楊家維因為腎臟突然病變，整整2年消失在中職一軍戰場，棒球生涯面臨空前危機，不過如今他挺過大病重返職棒舞台，已經是獅隊不可或缺的內野戰將，一路走來有多苦，隊友鄭鎧文全看在眼裡，一年一度的明星賽票選即將開跑，他也期望楊家維能入選明星賽，參與仲夏夜的盛宴。

楊家維畢業後先加盟業餘的桃園航空城隊，磨練一年後才在2014年透過選秀加盟獅隊。未料楊家維好不容易進軍職棒，卻隨後卻罹患腎臟病，整整一年沒有碰球。他經過去年在二軍復健後，今年總算回到一軍，出賽13場繳出打擊率3成06、上壘率4成67、長打率7成83的亮眼成績。

「生大病還能回球場很不簡單！」鄭鎧文24日出席明星賽活動，表達期望楊家維能參賽的願望，「他可以回來，表現還那麼好，他值得入選明星賽，希望大家可以投給他。」至於鄭鎧文自己的傷勢狀況，他表示目前傳接球、空揮棒都已沒問題，最快1個禮拜後就可以開始打二軍復健賽。

(中時電子報)