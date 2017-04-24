比例未達1／3 彰縣將再增補9名女青年委員
第一屆彰化縣青年諮詢委員席次再增加，因為不符原先設置要點中訂定的性別比例，彰化縣政府預計再增補遴選9名女性委員，委員總人數將增加為63席次，報名日期至下月5日止。
上月底就職並頒發聘書的彰化縣青年諮詢委員，首度成軍、任期兩年；年齡限制在16歲至40歲之間，無設籍或其他職業條件限制，最年輕的仍在就讀高一，因54人中僅13名女性，不符原先設置要點第三點規定的三分之一。
從起初預計25人，到增額錄取54人，再到增補為63人，有人覺得符合性別比例、更能廣納建言，也有人認為人多嘴雜、人太多反而難以凝聚共識。
其中，魏季宏認為，女性保障名額固然重要，現在臨時決定再增補遴選9名女性，不但增加政府行政程序上的麻煩，且民眾接受二次資訊容易混淆。他建議縣府，能在下屆初選時就顧慮到保障名額的問題，避免重工浪費行政與社會資源。
計畫處長陳坤佐表示，當時有女性委員在會議一開始前就提問，質疑女性成員人數比例過低，也有人反映席次暴增太多，原本設置要點並未嚴格限制委員會人數上限，加上縣長魏明谷希望能廣納青年意見，因此決議不修改章程，再額外增補9名，共計21名女委員，達到總席次63席的1/3。
(中時)
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