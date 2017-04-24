高雄中油大林廠傳工安意外 1命危2傷

高雄市小港區中油大林廠，今(24)天傍晚傳出工安事故，中油證實有3人受傷送院，目前已派人前往了解。據悉，今天三名工人在廠區第六硫磺工場進行電圈更換作業時，疑為硫化氫的不明氣體外洩，造成工人悶胸、頭暈現象，身體感覺不適，緊急送往小港醫院治療觀察，目前有一位送院前沒生命跡象，正積極搶救中，另兩外尚有意識，詳細事故原因仍待進一步釐清。

(中時)