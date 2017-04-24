南市工務局辦理「台南市道路挖掘完工結案績效檢討暨廉政宣導會」
為求達到道路平整好行，南市工務局逐年檢討道路挖掘完工結案績效，今年為加強管線單位企業誠信，確實做好申挖品質，今日特別結合地檢署及政風單位聯合辦理「台南市道路挖掘完工結案績效檢討暨廉政宣導會」。
會議中，邀請台灣地方法院檢察署主任檢察官羅瑞昌，分享道路挖掘復舊於實務可能涉及違法之態樣，藉由行政、司法機關與業者面對面溝通及意見交流，研討達成三贏的管理方式。與會者包括政風室、工務局及管線單位人員、廠商約150人。
工務局表示，台南市道路申挖案件一年約9000多件，為達到賴市長路平政策「只能有色差，不能有高低」的要求，一直研發創新管理機制，並逐年開會邀集管線單位等檢討完工結案績效，致使管線單位的完工申報、GML（圖資）都有大幅成長的績效。
台南市除管線圖資已近完備，會議中也宣導，將建立側溝暫掛纜線管理新系統圖資，請各纜線暫掛業者於今年5月31日前提供纜線附掛圖資予維護廠商，新系統將於7月1日起實行試用，9月1日起全面改用新系統並將進行帳號管控。
(中時)
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