愛心餐飲隊為雲特孩子細煮美食

愛心餐飲隊的總舖師們用做菜的手做愛心，到雲林特殊學校為身心障孩子細煮美食。（許素惠攝）

用做菜的手做愛心！廚師志工餐飲隊中午前進雲林特教學校，細心烹煮出10多道美食，由於雲特很多學生咀嚼困難，總舖師們特地挑選較軟及易消化的食材，甚至協助助理老師把食物攪碎，讓無法自行咀嚼的孩子也能品嘗好滋味。

雲林縣議員吳滄得是這項愛心行動穿針引線的大使，雲特首次「辦桌」，家長和志工也共襄盛舉，孩子在校吃流水席的初體驗，顯得雀躍不已，煮得熟爛的茄子、肉質細緻的鱈魚、入口即化的胡瓜…全都是特調的美味。

團長羅懷文指出，該團隊由來自北、中部飯店、餐飲廚師和志工組成，目前已有300人，每月自掏腰包籌備經費前往全國各地弱勢或慈善機構，辦桌宴請弱勢族群和默默行善的志工，迄今已辦理38場餐會，雲林是第39場，也是首次到雲林來。

吳滄得指出，特教學生或因個人咀嚼功能、肢體行動等因素，較少機會能享受美食，1個月前獲悉該愛心廚師志工餐飲團隊南下場勘，希望讓特教孩子能體驗一下吃辦桌的感覺，積極促成愛心餐會，藉此傳播更多的愛心公益。

(中時)