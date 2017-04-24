台中高工蔬食日 食材自己種

台中高工重視「食」的教育，這學期規劃「週一蔬食日」！讓學生飲食追求美味時，亦兼顧營養、自然，讓健康加分。（陳世宗翻攝）

台中高工重視「食」的教育，這學期規劃「週一蔬食日」！運用校園空間建置近120坪幸福小田園學習農場栽培無毒農作物，除讓學生健康飲食，更以實際行動落實環保減碳，獲得全校師生的好評。校長黃維賢說，飲食追求美味同時，也要兼顧營養、自然，讓健康加分。

台中高工營養師鄭盈玫說，該校幸福小田園學習農場栽種的無毒農作物，種類多元；例如有絲瓜、美生菜、蘿美生菜、南瓜、空心菜、敏豆、木瓜、玉米、香蕉、青蔥、芥菜等，並將成果帶入學生餐飲。讓蔬食日真正實踐「從農場到餐桌」，減少食物里程及碳足跡。

幸福小田園學習農場的作物，也結合該校特教班烘焙技能及食農教育課程！特教班組長程雲表示，帶領學生克服先天學習差異性，每天固定下田進行各項農事體驗活動，透過整地、挖土、施肥、除草、收成等，帶動學生培養手眼協調及解決問題的耐心。

從親手做的過程，也能瞭解食物得來不易，讓孩子學會惜福。校長黃維賢說，學校用心規劃學生午餐，為照顧近500位住宿生，三餐餐食都依照教育部學校午餐食物內容及營養基準設計，天天有新鮮時令水果，每週四早餐還提供每人1份盒裝原味鮮奶。

(中時)