SJ最後一個！ 圭賢5月25日以公益兵入伍

圭賢將於下月25日入伍服役。（圖／中時資料照）

南韓天團SUPER JUNIOR成員們近年陸續從軍，已經一段時間沒全員到齊和粉絲見面，而老么圭賢今天也證實將在5月25日入伍服役，是SJ最後一個當兵的成員。

據韓媒《TV REPORT》報導，圭賢將於下月25日進入忠南論山陸軍訓練所接受基礎軍事訓練，隨後再以「社會服務要員」（類似替代役）開始服役，而所屬「SM娛樂」也證實此事。圭賢2007年發生過重大車禍，一度頻臨死亡，所幸他憑著堅強的意志力撐過來，也因考慮到過去嚴重的傷勢，圭賢便被判定為「公益兵」身份服役，預計2019年5月24日退伍。

而目前仍在服役的銀赫、東海將於今年7月12、14日退伍，始源則預計8月18日，去年10月入伍的厲旭，則是2018年7月10日退伍。另外，利特先前曾預告待赫海源歸隊後，打算在今年10月出輯回歸，雖少了兩個主唱擔當，但仍令粉絲期待不已，也祝福厲旭、圭賢歐巴好去好回。

(中時電子報)