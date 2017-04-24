雪橇國手連德安 力拚再戰冬奧

雪橇國手連德安力拚2018南韓平昌冬奧。(林宋以情攝)

畢業自籃球名校金華國中，連德安高中意外因為膝蓋受傷斷了籃球路，因緣際會下被教練慧眼挑中，成為雪橇國手。目前要力保2018年南韓平昌冬季奧運積分的他，盼能再披中華戰袍再戰冬奧。

擁有泰雅族血統，連德安24日出席原住民運動暨藝文發展協會。過去視籃球為最愛，進入強恕中學更被選進12人先發名單，卻因為膝傷被迫放棄籃球、轉戰雪橇，不過意外闖出一片天。先是參賽首屆奧地利冬季青奧，成為唯一亞洲單人競速雪橇選手，2014年再闖俄羅斯索契冬奧，生涯首度站上冬奧舞台。

無奈在台灣苦無訓練環境，連德安只能向外尋找移訓地點，過去曾一個人扛著雪橇遠赴歐洲移訓。移訓經費來源同樣也是一大考驗。2016日本長野亞洲雪橇錦標賽奪下A組銅牌，連德安在104夢想搖籃成立募資計畫，為自己的夢想努力。

連德安表示，「接下來計畫6月至日本移訓一至兩周，目前也在申請至美國、加拿大移訓計畫，盼能與美國、加拿大國家隊一同訓練。」繼續為年底5場賽事做準備、力拚積分，穩住冬奧資格。

(中時電子報)