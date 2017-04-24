五穀國小玉山圖書館啟用 師生「喜閱」歡慶

公館五穀國小玉山圖書館，由教育處長王承先（左起）、副縣長鄧桂菊、校長黃善華及玉山銀行執行長陳炳良等人揭幕啟用。（陳慶居攝）

玉山銀行合唱團也以合唱歡慶新圖書館啟用。（陳慶居攝）

苗栗縣公館五穀玉山圖書館今年2月動土，歷經3個月時間，耗資300萬的Hope114圖書館昨天下午在親師生期盼下「喜閱」開館啟用，玉山合唱團與小朋友分別以精彩演出祝賀，偏鄉也有更優質閱讀和學習環境。

啟動儀式由副縣長鄧桂菊、玉山銀行執行長陳炳良等人共同主持，新圖書館由校方與設計師討論，以綠色為主調，2面彩繪牆以公館地區鄉村風貌為特色，設置高年級和但年級閱覽座椅5組，內部另設1個半圓形劇場，作為親師生閱讀增能的場地。

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