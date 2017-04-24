五穀國小玉山圖書館啟用 師生「喜閱」歡慶
苗栗縣公館五穀玉山圖書館今年2月動土，歷經3個月時間，耗資300萬的Hope114圖書館昨天下午在親師生期盼下「喜閱」開館啟用，玉山合唱團與小朋友分別以精彩演出祝賀，偏鄉也有更優質閱讀和學習環境。
啟動儀式由副縣長鄧桂菊、玉山銀行執行長陳炳良等人共同主持，新圖書館由校方與設計師討論，以綠色為主調，2面彩繪牆以公館地區鄉村風貌為特色，設置高年級和但年級閱覽座椅5組，內部另設1個半圓形劇場，作為親師生閱讀增能的場地。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。