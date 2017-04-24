廣州往來台灣電子通行證 民眾稱讚

廣州24日發出電子往來台灣通行證，市民潘錦堅是拿到該市公安出入境管理部門首發的兩張電子往來台灣通行證之一，他說，接下來準備去台灣旅遊，與之前的紙本式證件相比，電子往來台灣通行證網上申請方便快捷，卡式證件更便於攜帶。

中國新聞網24日報導，潘錦堅從網上申請辦理電子往來台灣通行證獲批後，到廣州市公安局出入境辦證大廳辦理資料驗核並錄入指紋，辦理完相關手續，上午就順利拿到證件。

廣州市公安局出入境管理支隊說，為進一步提高往來台灣通行證、簽注的簽發和查驗效率，增強證件防偽性能，中國公安部決定全面啟用電子往來台灣通行證，同時停止簽發現行本式往來台灣通行證。

(旺報)