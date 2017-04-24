前瞻計畫若失敗誰負責？ 藍委憂政府「拍屁股走人」債留子孫
立法院今（24）日召開聯席會議，初審總金額逾8千800億元特別預算的「前瞻基礎建設特別條例草案」，會中朝野雙方砲火不斷，藍營多數立委抗議蔡政府「綁了8年預算」，要求退回行政院重議。國民黨立委許毓仁就擔憂地說道，若前瞻計畫失敗，誰來負責？難道政府要拍拍屁股走人？最後僅留下債務，苦了年輕後代。
今許毓仁於臉書發文，表示自民進黨政府上任後，財政狀況不佳，如今又要投入預算8千800億的前瞻建設，讓他不禁質疑，真的有助於創造更多的就業機會、能反應到年輕人的未來上嗎？
許毓仁進一步提及，計畫中佔4千多億的軌道建設，直言不見軟硬體的整合，且軌道也不是目前科技上應用最大宗的，讓他不禁質疑，「8年後這個計畫還適用嗎？」許認為，若政府真具前瞻思維，就該透過軟硬體整合，進行整體交通運輸的規劃才正確。
最後，許毓仁進更點出，目前行政院版本的前瞻基礎建設特別條例草案中，竟然沒有「究責條款」，假設計劃執行失敗不就沒有負責單位，「難道政府要拍拍屁股走人？」他痛批政府此舉恐會舉債8千800億，債留子孫，挖空國庫，「肥了財團工程包商，苦了年輕人。」
(中時電子報)
文章來源：許毓仁臉書全文
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