綠島生態復原，喜見豆丁海馬

綠島海域豆丁海馬現蹤。（庫達潛水提供）

綠島進入旅遊旺季，但是3月的重油汙染事件，卻讓遊客止步，當地旅遊業者表示，在公部門與島上志工合力搶救下，現在海底已經沒有油汙，而且生態更豐富，甚至可見迷你巨星豆丁海馬，歡迎到綠島旅遊。

豆丁海馬回來了！綠島潛水教練何誌忠表示，猶如紙片般的豆丁海馬，分布在綠島北邊海域的將軍岩至公館鼻一帶，原本擔心3月的重油汙染會影響牠們的生態，不過，潛水人員日前再度發現它們的蹤跡，讓他們感到欣慰。

豆丁海馬只有1到3公分，為海馬中最嬌小的一種，藏身在大片綠藻中，不容易被發現，台灣包括蘭嶼、墾丁都有發現紀錄；目前在綠島海域，除了迷你的豆丁海馬以外，還有海蛞蝓及各種珊瑚礁魚類，海水更清澈，生態更豐富。

綠島海岸線及海底今年3月遭重油汙染，在政府部門及島上志工全力搶救下，經過近半個月時間清理，島上及海域均已恢復原貌，眼看綠島已逐漸進入旅遊旺季，但是遊客量卻比去年同期少了一半。

何誌忠說，日前有遊客到綠島還擔心油汙，等實際下水後，發現繽紛的海底世界，為之驚艷，可見生態已復原。

(中時)