大師傑克．達哈提（Jack Doherty）作品 鶯歌陶博館展出
又有國外大師作品在鶯歌陶博館展出！曾獲1974年義大利法恩札陶藝競賽金獎、1975年法國瓦洛里國際陶藝雙年展金獎的英國陶藝家傑克．達哈提（Jack Doherty），目前正在鶯歌陶博館展出，他的作品利用環境的光影變化，使實用容器在居住空間中扮演不同的角色及功能，在歐洲相當受到矚目。
陶博館表示，1948年出生於愛爾蘭的陶藝家傑克．達哈提（Jack Doherty），畢業於愛爾蘭阿爾斯特大學藝術與設計系陶瓷設計組。作品曾獲1974年義大利法恩札陶藝競賽金獎、1975年法國瓦洛里國際陶藝雙年展金獎，享譽已久。
傑克．達哈提在推廣陶藝也不遺餘力，他除曾任多屆英國陶藝協會主席，並自1995年擔任英國陶藝雜誌社（Ceramics Review）社長，2008年更獲邀擔任建窯90週年的英國李奇窯廠（Leach Pottery）館長及首席陶藝家。
鶯歌陶瓷博物館即日起至5月21日止，於B1陶藝長廊展出「生活空間─傑克‧達哈提陶藝個展」。達哈提作品常以自己生活相關題材作發揮，利用環境的光影變化，使實用容器在居住空間中扮演不同的角色及功能。
另外，達哈提只用一種瓷土塑形，再施上含有二氧化矽和氧化鋁的礦物塗料，並採用蘇打燒完成燒製，因此作品呈現銅綠色，風格純粹、樸實，十分耐看。
隨著作品在窯爐中擺放不同位置及噴灑蘇打水的角度，都會產生豐富層次與充滿變化的色彩表現，使得每件作品皆為獨一無二。
陶博館指出，目前擔任李肇勳國際室內設計顧問公司集團總監的貝柏成，在雜誌上看到傑克的作品後驚艷不已，親自飛到愛爾蘭挑選作品，進而成為好朋友，還協助傑克申請陶博館個展檔期，歷經多時籌辦，終於開展，讓更多民眾欣賞本展共30件的精彩創作。
(中時)
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