范冰冰再封后 與李晨互放閃：你看到我心裡的小孩

范冰冰再度封后，李晨面面俱到祝賀兼放閃，跟女友一來一往，再度引發催婚敲碗潮。(取材自微博)

「完美女神」范冰冰因《武媚娘傳奇》與同戲男星李晨陷入愛河，兩人交往3年越來越閃，婚訊傳了又傳卻始終沒成真，讓眾粉絲無不為之焦急，所幸小倆口感情熱度依舊，近來范爺主演《我不是潘金蓮》贏得極佳口碑，更獲獎無數，日前她再度封后，男友李晨送她的祝賀詞簡直閃瞎眾人。

范冰冰前天(4/22)再度以《我不是潘金蓮》，奪下第8屆電影導演協會年度盛典「年度女主角獎」，女神當晚立刻貼出拿著獎盃的美照，感謝台前幕後眾人的支持，而李晨隔天亦貼出女友得獎照，寫下：「這個可愛的獎盃和妳很搭，願妳一直擁有孩童般的笑容」，更替女友謝謝導演、前輩及工作同仁，做得面面俱到，備受稱讚。

當然，范冰冰情侶檔最終不忘來一記「甜蜜砲彈」，李晨俏皮收尾，不忘討糖吃，「收穫這麼大的肯定，還不準備請客？火鍋火鍋…我要次(吃)火鍋！」，女友范冰冰也在底下留言甜回：「你心裡的小孩兒看到了我心裡的小孩兒！小孩兒吵著要吃火鍋！真的，我也想次(吃)！」，甜蜜閃瞎眾人，再度引發粉絲「敲碗潮」，真心疾呼：「有本事放閃，也有本事結婚啊！」。

(中時電子報)