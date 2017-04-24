「幫我洗屁屁！」單親父親向兒子要生日禮物

莊月笙與小偉父子情深，今年生日，他要小偉送他「洗屁屁」當禮物。鐘武達攝。

「請幫我洗1次屁屁」！單親爸爸莊月笙與小6的兒子莊秉偉相依為命，今年他向小偉索討1份特別的生日禮物，小偉竟然真的幫他清洗剛便便完的屁屁。莊月笙將收到「禮物」的心情分享到臉書，洋蔥味好濃。

52歲的莊月笙是生技公司的副總經理，39歲結婚，隔年生下小偉，美滿生活卻只維持1年多，他與前妻離婚變成朋友，自己扮演父親兼母親的角色。

莊月笙設法彌補小偉缺角的愛，但不寵溺，小偉獨立又懂事，而且貼心，即使就要上國中，上學或入睡前，都還會討抱抱、要親親。

生日的1個月前，小偉一直問「爸爸，你想要什麼禮物？」，莊月笙回答「你乖乖，懂事貼心就是最好的禮物」，小偉不死心，堅持要送 。

拗不過孩子，莊月笙突然想起當年幫小偉洗屁屁、餵奶、洗澡的情景，這個靈感，讓他決定開口要求「在我還能辨認是你的時候，請幫我洗大便過後的屁屁」。

突來的要求，小偉猶豫幾秒鐘，最後還是決定讓爸爸圓夢。他用發抖的小手幫莊月笙清洗屁屁，清洗完，父子淚眼相望，小偉相當開心說出「老爸，我愛您，生日快樂！」

莊月笙說，讓小孩認識父母的愛，及引導小孩表達出對父母的愛，都是重要的成長議題。還說，在小孩的世界裡我們說太多了，每個小孩的知識都是100分，但沒有感同身受的靈魂，只剩下骨架沒有血肉，那是他厭惡的育兒模式。

(中時)