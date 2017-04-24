高市鳥松驚傳男遭砍身亡 警全力緝凶

高市鳥松區松埔路昨(23)晚發生凶殺案，死者陳姓男子遭砍斷手臂，倒臥血泊，送醫搶救，今(24)宣告不治。檢方相驗後，發現死者身上有多處刀傷、右手臂斷裂，研判有他殺嫌疑，已指揮轄區仁武分局、刑事警察大隊成立專案小組全力緝凶中，並追查殺人動機及有無共犯參與，以釐清真相。

(中時)