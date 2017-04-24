反年改衝突 綠委爆鄭文燦肋骨斷兩根

立法院上週審查年金改革草案，但當天反年改群眾包圍追撞官員、立委，綠委段宜康今在臉書爆料，指桃園市長鄭文燦遭攻擊，忍痛到今天才去檢查，發現左側肋骨斷了兩根。

針對鄭文燦的傷勢，段宜康指出，後天國民黨團推薦李來希先生來參加年金公聽會，要求要交代此事。

(中時)