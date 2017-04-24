違法展示保育類台灣八哥 動保處開罰

動保處表示，目前常見的多為白尾八哥與泰國八哥，這些外來種嘴喙是黃色；台灣八哥嘴喙則為象牙白，可由此分辨。（新北市動保處提供）

幼兒園竟展示保育類動物！新北市動保處今上午會同保七刑警大隊前往新莊區聯合查緝，新莊區建中街某幼兒園騎樓上懸掛鳥籠，裡面是1隻保育類台灣八哥。園長表示，是友人陳男所有，因飼養多年，已忘記從何處購入，動保處已將鳥隻沒入，因未經許可公開陳列，已違反《野生動物保育法》，將開罰1至5萬元罰鍰。

陳男到案後表示，該八哥是多年前購入，已忘記來源，當初將八哥鳥籠懸掛在幼兒園騎樓，是為了做為生命教育，給學童親近動物機會，不知道自己已經違法。

動保處表示，目前常見的多為白尾八哥與泰國八哥，這些外來種已占據台灣原生種棲息地，台灣八哥數量已經非常稀少，兩者可從嘴喙的顏色判別，外來種八哥一般嘴喙為黃色；台灣八哥則為象牙白。

(中時)