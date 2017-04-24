御蓮齋餐券風坡 郭芳良：絕無溢賣盜賣
知名素食餐廳「御蓮齋」今日出面指控，前經營團隊「蓮香齋」負責人郭芳良溢賣、盜賣餐券涉嫌詐欺。郭芳良透過律師發表聲明，澄清新經營者入主後即將所有餐券交給新經營者，絕無溢賣、盜賣餐券。
針對「御蓮齋」指控前經營團隊轉手時，聲稱只賣出8萬張餐券，但迄今持舊餐券消費、訂位的數量迄今已來到11萬張，郭芳良也反駁指出，當時明確告知新經營團隊御蓮蔬食負責人劉楚明，無法確定在外流通的舊餐券有多少，媒體引用「御蓮齋」的說法與事實不符。
郭芳良表示，已經營素食餐飲30餘年，並創立「蓮香齋餐廳」，後因劉楚明欲入主經營，雙方於去年9月簽訂「投資入股協議書」，當時明確告知先前的「蓮香齋」有發行餐券，消費者仍持有餐券未消費，數量並不確定。
郭芳良指出，經營蓮香齋餐廳時，由蓮香齋國際股份有限公司及歡喜齋有限公司發行的餐券均屬合法發行，並非御蓮齋所指的非法餐券，至於接手經營的御蓮齋限制舊餐券使用，將會持續與御蓮齋協商解決方案。
郭芳良強調，「投資入股協議書」中訂有餐券處理方案，甚至談到回收舊餐券，並開立商業本票為擔保，以確保消費者權益。
(中時)
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