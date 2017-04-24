人妻想離開小王 卻遭他性侵強拍擠奶影片
柯男與已婚女子小穎交往，由於小穎有意切斷不倫戀，柯男除揚言要散佈交往期間拍攝的親密照片、影片，又在承租處頂樓拿出番刀強迫小穎為他口交，再把小穎載到工作地的地下室中，拍攝小穎擠奶過程並二度性侵得逞，新北地檢署今依妨害性自主罪嫌起訴柯男。
檢方調查，30多歲的男柯男和人妻小穎交往，由於小穎想結束婚外情和柯男商談分手，柯男也在去年5月6日上午騎車到中和與小穎見面，再返回租屋處頂樓談判。
柯男向小穎揚言要散佈交往期間拍攝的不雅照片及性愛影片，並取出番刀放在桌上恫嚇小穎後，強押小穎頭部為他口交。
完事後柯男仍不滿足，又把小穎載到工作地的地下室後，脅迫並拍下仍在哺乳的小穎擠奶過程後，性侵小穎得逞。
檢方指出，柯男雖在短短不到2小時內二度性侵小穎，但他犯意各別、行為互殊，除依妨害性自主罪嫌起訴並請分論併罰。
(中時)
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