壯男為紀念外婆，留長髮捐癌友做假髮

盧逸洋為了懷念外婆，發願要捐頭髮給癌症病友做假髮，留了近2年後終於剪下35公分長的頭髮捐出。（盧逸洋提供）

衛福部屏東醫院社工室專員盧逸洋，因疼愛他的外婆過世，發願要捐頭髮給癌症病友做假髮，留了近2年後，近日終於剪下35公分長的頭髮順利捐出。他之前多留3、4分頭，甚至理光頭，第一次留這麼長的頭髮，是很難忘的人生經驗。

盧逸洋是屏東醫院社工室專員，也參加民防組織和救護義消，常要協助出勤，非常熱心。兩年前外婆過世，因外婆非常疼他，他一直想要做些有義意的事來懷念她，剛好遇到1名義工小妹妹，剪短頭髮要捐給癌友，他覺得很有意義，決心效法。

他因時常在外奔波，戴著帽子，所以以往頭髮都只剪短，也沒什麼設計。決定留長髮後，遇到了一些小困擾，他說因為體型較壯碩，留長髮夏天非常熱，又常會出油，很不舒服，不過為了捐髮只得忍耐。

他說，常會有人問為什麼要留長髮，還以為他是藝術家，只能一一耐心解釋。醫院院長鄭裕民知情後非常讚揚支持，社工室同仁也時常叮嚀他要好好愛護頭髮，不要燙染。

日前盧逸洋終於剪下35公分的頭髮，捐給高雄癌症希望協會，完成心願。剪下三千煩惱絲後頓時清爽不少，他笑說，如果未來還要捐髮可以，但起碼要等過了夏天，不然真的太熱了。

(中時)