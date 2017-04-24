反年金改革大將 樹林區公所主秘武為樑猝逝

樹林區公所主秘武為樑20日不幸猝逝。（王揚傑翻攝）

有反年金改革大將之稱的樹林區公所主任秘書武為樑，本月19日帶隊前往嘉義參加第四梯次樹林區鄰里長自強活動，隔日上午8時30分許，團員於嘉義尊皇大飯店用完早餐，集合上車時武為樑卻遲遲未現身，團員請飯店代為通知，沒想到服務人員進入房內，才發現武為樑已無生命跡象，雖緊急送至嘉義榮總急救，不幸仍告不治，死因疑為食道阻塞及呼吸中止症，現已移靈新北市立殯儀館，享年49歲。

武為樑生前積極參與反年金改革各項會議，希望公務人員退休金的改革都應堅持不溯及既往及信賴保護原則。

樹林區長林耀長表示，武為樑主秘工作認真負責，待人親切和善，經常於假日仍戮力公務，突然獲此噩耗，公所同仁均感錯愕與不捨。

據與武為樑同團的里長說，事發前一天武為樑一切正常，沒有任何異狀，晚餐時也沒看見他喝酒。樹林區中山里長簡炎輝表示，武為樑平常做事認真，所有里長對他的評語都不錯，據了解武為樑平時不菸不酒，但體重較重，此次發生憾事大家都十分震驚。

(中時)