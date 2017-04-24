往觀霧請改道 南清公路49公里落石不斷
新竹縣山區連續下雨數日，通往五峰鄉的新竹縣道122線（南清公路）49公里處傳出崩塌，新竹縣政府今天會勘，當場決定封路，要求要前往雪霸國家公園觀霧遊憩區的旅客，以及當地居民改走替代道路竹67線。
新竹縣長邱鏡今昨天前往五峰鄉會勘，邊坡坍方地點在五峰鄉清泉地區通往土場路上，該路段為通往雪霸國家公園觀霧遊憩區的主要道路，平日常有林務局巡山員、軍方以及當地民眾使用。
邱鏡淳、新竹縣議員趙一先、五峰鄉民代表會主席曾榮貴，以及工務處、原民處、警察局、消防局、綜發處等單位主管會勘，邱鏡淳表示，當地邊坡的砂岩風化後，經雨水滲入容易崩塌，即使清除路面土石，在雨天依舊易造成危險，決定先行封路。
邱鏡淳指示工務處維持替代道路竹67線的暢通，並將呈報中央原民、林務、農委會等相關單位，為該區域的邊坡地質「把脈」，研擬處置對策。
今天會勘後，邊坡土石依舊崩落，邱鏡淳也表示，封路有其必要性，慎防土石砸中人、車，要求民眾務必改道而行。新竹縣政府指出，民眾往雲山部落、觀霧等地區，須改道竹67鄉道而行，不過當地居民指出，路程會因改道而多出約半小時。
(中時)
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