鄭文燦2根肋骨裂 強調不提告維持行程

桃園市長鄭文燦上周到立法院時，遭抗議年金改革民眾推擠，今驚爆肋骨斷2根，桃園市新聞處長張惇涵證實，鄭文燦上周三遭撞後即感覺腰腹疼痛，休息多天仍未消退，今中午趁行程空檔到八德一間骨科診所檢查，驚見左側兩根肋骨出現裂痕，醫師說沒有大礙，先穿戴護具讓骨頭癒合，預計要2周。

張惇涵說，鄭文燦有3點聲明，強調不會驗傷提告，也會維持基本公務行程，並向社會呼籲，暴力不能解決問題。

(中時)