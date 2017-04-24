好禮獎不完~「24K純金可可熊造型金牌」週週大放送

雀巢限量「可可熊造型可可脆片」推出巧克力與雙色2種口味，特製可可熊造型脆片萌翻全場。（圖片提供／雀巢公司）

雀巢推出「週週抽24K純金可可熊造型金牌」活動，即日起至5月2日止，週週抽出24K可可熊造型金牌。（圖片提供／雀巢公司）

去年雀巢推出亞洲限定版限量「可可熊造型可可脆片」，短短一個月即完售，今年雀巢公司看準商機，再度強勢回歸可可熊造型可可脆片，即將引爆熱潮。

雀巢限量「可可熊造型可可脆片」推出巧克力口味與雙色口味，巧克力口味有170g、330g與1000g 3款容量包裝，與1款雙色可可脆片330g，可可脆片富含全穀營養、微生物與礦物質，再加上特製可可熊造型脆片，以健康早餐開啟一天活力。

此次雀巢公司更推出「週週抽24K純金可可熊造型金牌」活動，即日起至5月2日止，凡購買巧克力口味3款容量包裝任一款，包裝內含1組活動序號，即可憑盒內序號至「Nestlé雀巢早餐脆片粉絲專頁」活動貼文，留下指定留言「抓到你了！我最愛的可可熊脆片！」，週週抽出24K可可熊造型5g金牌乙面。

(中時)