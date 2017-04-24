成功國小遷校再受阻 校方苦惱

正在找地遷校棲身2年的成功國小相中成大光復校區的唯農大樓，但成大以擔心學童安全問題，只願接受幼兒園90位學童。（程炳璋攝）

中西區成功國小因「赤崁文化園區」規劃案須重建校舍，學校正找可暫時棲身2至3年的教學空間，卻四處碰壁，教育局與校方24日造訪成功大學，想借用光復校區的唯農大樓，校方只願接收幼兒園生併入成大附幼上課，國小學童則以安全問題回絕。

成功國小因政府的校舍重建，全校近400名師生被迫需遷地上課2至3年，這項案子順序需先確定師生的安置處，才能進行後續拆除、重建，但目前校方在覓地遷校過程卻屢屢碰壁。

成功國小師生日前有意遷往中西區進學國小棲身，遭進學家長會激烈反對，幾乎胎死腹中。校方最近發現成大光復校區的唯農大樓白天使用率低，24日與台南市教育局一同前往協商借用的可能性。

成大表示，唯農大樓白天是通識課教室，晚上有成大附工學生使用，明年度有系所要進駐使用，附近又有施工，考量學生安全，不宜開放。但願意接納成功國小90位幼兒園學生，在成大附幼旁空地建組合屋上課。

成功國小對成大的回應感到苦惱，一來幼兒園老師不願與學校切割，二來很多家長同時有孩子分別就讀成功的幼兒園與國小，若分開安置會造成接送不便。

台南市教育局直言並未放棄努力各種可能性，強調仍有其他的腹案，但認為要解決成功國小遷地問題，是社會各界需以「愛心」觀點看待此事，接納這些被迫遷地上課的學生。

(中時)