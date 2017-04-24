相戀三個月女友罹癌 他相守七年她仍離開

林世豪說，雖然女友的人生謝幕了，但他們的故事卻沒有結束，愛還在心中延續。記者鄭郁蓁攝影

癌症希望基金會與羅氏大藥廠舉辦「捕捉希望」數位攝影比賽，昨天舉辦頒獎典禮，199位參賽者以《癌症給我的禮物》為題材，將因癌而生的切身感受透過鏡頭化作抗癌信念，除療癒自己，也盼助人。

獲得親友組季軍的林世豪，當初和相差7歲的女友，相戀才三個月，女友詩雅就被診斷出罹患乳癌末期。「那時我23，她30，原本她就排斥姐弟戀，後來診斷出罹癌的下午，她打給我說要分手，我回她，開什麼玩笑，這時候我更要陪著妳。」

這個承諾，一陪就是七年，因為兩人都熱衷攝影，林世豪把七年的時間都拿來紀錄和詩雅的生活點滴，為了讓詩雅化療不孤單，還跟著剃了光頭，原打算求婚終身偕老，沒想到乳癌的復發，去年病魔仍帶走了詩雅。

面對一輩子的摯愛，林世豪坦言尚未走出傷痛，他以「七年」為題，將兩人化療結束後的旅行照片參賽，除了完成女友離世前的心願，也希望透過照片告訴大家，在與癌症同型的愛情路上，「我們真的很快樂。」

(中時)