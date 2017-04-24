警察染毒癮離職，淪為山老鼠

台東縣警局關山分局追緝山老鼠，查獲1公噸牛樟木殘塊。 （莊哲權翻攝）

台東縣警局關山分局24日到紅石林方追緝山老鼠，2人落網，2人跳落山谷，搜救人員垂降至山谷，未發現2嫌，研判已逃亡，而落網的傅姓山老鼠原在警界服務，因染毒癮被迫提早離開警界；現場查獲裁切的牛樟木殘塊，約1公噸。。

台東縣察局關山分局偵查隊昨天接獲線報，有4名山老鼠，在紅石林道6K處盜採牛樟木，警方前往查緝時，聽到山林內隱隱有「鏈鋸聲」傳來，沒多久就在山坡上「狹路相逢」，現場壓制劉姓（31歲）山老鼠，後來採買補給品返回的傅姓（42歲）亦遭逮捕。

而另2名嫌疑人利用山區地形跳入山谷竄逃，警方見山區小徑複雜，且又有斜坡，因此通知消防隊前來救援，搜救人員以繩索垂降至60公尺深的山谷，遍尋不著山老鼠蹤跡，確認已逃離現場。

警方初步調查，落網的傅姓山老鼠係警察出身，因染毒被迫退休後，淪為山老鼠。

(中時)