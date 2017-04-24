山區第一座玉山圖書館 就在桃山國小內

桃山國小內的玉山圖書館今天啟用，館舍充滿書香氣息。（莊旻靜攝）

新竹縣桃山國小內的玉山圖書館，今天舉辦啟用典禮，這是原鄉學校中第1座、新竹縣第7座圖書館。桃山國小緊鄰三毛故居、清泉天主堂，校方每天舉辦晨光閱讀10分鐘，週四亦有全校共同閱讀時間，在偏鄉地區推動閱讀不遺餘力。

桃山國小校長蘇美娟表示，校方善用「愛的書庫」推動共讀，結合家扶中心定期更換書籍，以及唐詩、英語單詞、族語單詞短句背誦獲認證，以及導覽訓練學習等，鼓勵孩子自主學習。

此圖書館由玉山銀行玉山志工基金會的「黃金種子計劃」，結合了社會力量，由玉山人、志工基金會及玉山世界卡卡友共同捐助，玉山銀行執行長陳炳良表示，將持續捐贈圖書館，播下更多閱讀種子。

邱縣長和教育處處長劉明超、原民處長曾効忠、縣議員趙一先、鄉公所秘書張國隆、鄉代會主席曾榮貴等人今天出席啟用儀式，一同在明亮、溫馨的圖書館內，體驗充滿書香的空間。

(中時)