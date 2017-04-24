大逆轉 花蓮泳將創全中運四連霸

國風國中締造全中運花蓮縣游泳4連霸，校長鍾宜智（左起）林宗緯、徐唯嘗、朱晨愷及鄭立為、教練張育銘。（許家寧翻攝）

花蓮國風國中游泳隊選手林宗緯、徐唯嘗、朱晨愷及鄭立為，全中運國男組8百公尺自由式接力賽，遭遇勁敵北市仁愛國中挑戰，從大幅落後到上演「史上最強逆轉勝戰」，最後足足領先強敵約7秒，「泳」摘金牌，締造花蓮縣四連霸紀錄。

花蓮縣全中運代表隊繼跆拳項目勇奪2金佳績，游泳代表隊也傳回捷報，組成「黃金陣容」的國風國中游泳代表隊，今年霸業遇上強敵北市仁愛國中挑戰，對手首棒超強選手林育緯一口氣就拉開雙方差距，導致花蓮代表隊前2棒就處於大幅落後局勢，陷入苦戰。

面對落後，第3棒選手朱晨愷展現拚勁，苦苦追趕近650公尺，終於拉平落差距離，接替上場的第4棒選手鄭立為，立刻展現驚人實力，下水不到幾秒鐘，就迅速拉開雙方差距，最後足足領先對手約7秒，約10餘公尺，成功留下花蓮四連霸金牌寶座。

立下大功的選手鄭立為，同時在1500公尺自由式個人項目中勇奪金牌，獲得全中運個人二連霸，他感謝教練張育銘的耐心指導及隊友外，更謝謝父母的長期支持，讓他能夠不斷勇於向自己挑戰，希望有朝一日能代表國家隊出征國際賽事。

教練張育銘說，鄭立為國小三年級開始專攻游泳，升上國風國中後，看到很多實力堅強的學長，個性不服輸的他，長時間投入個人訓練，決心苦練一定要贏過學長，果然在7年級時成績突飛猛進，奠定奪金的傲人實力。

(中時)