鋒面夾帶水氣　南化水庫供水再多5.8天

曾文水庫蓄水率僅剩18.64％，水情嚴峻，所幸一連4天山區都有明顯降雨，讓水庫小小進帳。（萬于甄攝）

南台灣因鋒面來襲，夾帶許多水氣，南化水庫集水區降雨量約有58.7毫米，預計可增加5.8天用水。（萬于甄攝）

鋒面來襲夾帶水氣，南台灣山區自上周五起有明顯降雨，讓台南各主力水庫進帳不少，南化水庫集水區累計雨量約58.7毫米，進流量162.7萬噸，可望增加5.8天用水量；曾文水庫集水區降雨量則有58.2毫米，進水量達200萬噸，此波降雨可讓水庫水情逐漸樂觀。

根據水利署統計，24日曾文水庫有效蓄水量8623萬噸，烏山頭水庫蓄水量為6139萬噸，而南化水庫有效蓄水量為2854萬噸，其中，曾文水庫蓄水率已剩18.64%，南化水庫則有30.04%，在水情堪憂的時機下，此波鋒面夾帶的水氣，讓南化水庫水位稍稍回升。

自來水公司六區處表示，南化水庫集水區4天來的降雨量達58.7毫米，水庫引水量累計有162.7萬噸，增加5.8天的用水量，而後堀溪流量及甲仙堰引水量仍在統計，總體來說應可進帳達200萬噸，預計水庫蓄水量能回升至3054萬噸。

南水局副局長簡振源則說，曾文－烏山頭水庫集水區連日來也有約58.2毫米的降雨量，初估可為再為水庫水情進帳200萬噸，雖曾文水庫蓄水率僅剩不到2成，但與烏山頭水庫蓄水量合計仍約有1億5000萬噸，水情還算樂觀。

簡振源強調，雖然近幾波鋒面都夾帶不少水氣，但對紓解水情效果不大，依舊要等到梅雨季降雨，水庫才能大量蓄水，不過依目前情況來說還算樂觀，可望4月底前不進入第二階段限水，呼籲民眾仍要節約用水。

(中時)