鋒面夾帶水氣 南化水庫供水再多5.8天
鋒面來襲夾帶水氣，南台灣山區自上周五起有明顯降雨，讓台南各主力水庫進帳不少，南化水庫集水區累計雨量約58.7毫米，進流量162.7萬噸，可望增加5.8天用水量；曾文水庫集水區降雨量則有58.2毫米，進水量達200萬噸，此波降雨可讓水庫水情逐漸樂觀。
根據水利署統計，24日曾文水庫有效蓄水量8623萬噸，烏山頭水庫蓄水量為6139萬噸，而南化水庫有效蓄水量為2854萬噸，其中，曾文水庫蓄水率已剩18.64%，南化水庫則有30.04%，在水情堪憂的時機下，此波鋒面夾帶的水氣，讓南化水庫水位稍稍回升。
自來水公司六區處表示，南化水庫集水區4天來的降雨量達58.7毫米，水庫引水量累計有162.7萬噸，增加5.8天的用水量，而後堀溪流量及甲仙堰引水量仍在統計，總體來說應可進帳達200萬噸，預計水庫蓄水量能回升至3054萬噸。
南水局副局長簡振源則說，曾文－烏山頭水庫集水區連日來也有約58.2毫米的降雨量，初估可為再為水庫水情進帳200萬噸，雖曾文水庫蓄水率僅剩不到2成，但與烏山頭水庫蓄水量合計仍約有1億5000萬噸，水情還算樂觀。
簡振源強調，雖然近幾波鋒面都夾帶不少水氣，但對紓解水情效果不大，依舊要等到梅雨季降雨，水庫才能大量蓄水，不過依目前情況來說還算樂觀，可望4月底前不進入第二階段限水，呼籲民眾仍要節約用水。
(中時)
關鍵字：南化水庫
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