汙水下水道工程頻拖延 民眾有家歸不得
住在北市石牌路的金姓民眾向議員潘懷宗陳情，去年底藉房屋整修，向衛工處申請施作汙水下水道管線，不料市府今年初才會勘，允諾3月底完成，卻又一拖再拖，改稱5月底才能完工。潘懷宗發現，衛工處至今連路証都尚未申請到，民眾去年就已在外租屋，卻苦苦等不到施工，有家歸不得。
潘懷宗指出，衛工處2009年就處理該區接管，當初因接管有困難，未處理到金姓民眾住家管線，這是市府的問題，並非民眾拒絕接管。去年8月民眾提出申請，衛工處今年1月才派員會勘，允諾3月底完工，但一天天過去，接管仍遙遙無期。
更誇張的是，金姓民眾上周再向衛工處確認進度，竟得到「找不到申請案」回覆，讓潘懷宗痛批離譜，根本是「因事小而不為」。他不滿表示，民眾去年9月就在外租屋，到今年快5月工程還沒發包，連路証都沒申請到，處理效率之差，害得民眾有家歸不得。
對此，衛工處長陳世浩坦言「我們應該道歉」，允諾將該案列為積極辦理項目，提早進場施作；工務局長彭振聲則說，會要求一周內核發路証，督促衛工處盡快完工。
(中時)
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