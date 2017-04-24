台南觀光工廠優質好物　選出地方特產

台南觀光工廠家數已達24家，經發局為持續推廣，今年辦理觀光工廠好物遴選，即日起至5月底受理，歡迎業者踴躍參加。（經發局提供）

佳里彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠3月底通過經濟部觀光工廠評鑑，成為台南市第24家觀光工廠，精緻的蛋糕，吸引不少民眾前往參觀。（經發局提供）

台南觀光工廠家數已達24家，堪稱全國之冠，經發局為持續推廣在地觀光工廠，今年推動台南市觀光工廠產業發展計畫，鼓勵業者提升產品品質，參加優質好物遴選作業，讓民眾可挑選各觀光工廠最具代表的產品。

經發局表示，觀光工廠的商品種類繁多，民眾在選購時，常常會看到眼花撩亂，難以抉擇；為充分發揮各觀光工廠的特色，並鼓勵業者提升產品整體品質效益，今年舉辦觀光工廠優質好物遴選作業，選出各觀光工廠內具地方特色、文化內涵、設計美學之各項代表性優質產品。

台南目前有24家觀光工廠，若業者參與優質好物商品遴選，經審查委員針對其在地連結性、商品吸引力、商品品質等審查，通過者將授與專屬的標章，讓民眾加以辨別選購。

經發局進一步表示，入選的商品未來除在台南各家觀光工廠內販售外，也會媒合到台南各觀光景點展售，優質好物遴選作業收件自即日起到5月底，預計6月底前公告獲選商品，並授與觀光工廠好物標章，歡迎有興趣的業者踴躍參加。

(中時)