全球安全指數 台北排世界第三

Numbeo近日公布2017年的全球城市安全指數，台北高居第3名。從地圖分布可以發現，東亞、中東與歐洲的安全指數相對較高。（取自Numbeo）

號稱全球最大的用戶投稿城市和國家相關資料資源網站「Numbeo」，近日公布2017年的全球城市安全指數，台北高居第3名，只輸給阿拉伯聯合大公國的阿布達比與德國的慕尼黑。

Numbeo所用以計算安全指數的基準包含了犯罪增加數、日間與夜間孤身一人是否安全、是否擔憂房屋遭毀損、搶劫、車輛遭竊、襲擾等問題，以及藥物、暴力問題等，若安全指數高於80就算是安全城市。

根據Numbeo所公布2017年的數據，最安全的城市由阿拉伯聯合大公國的阿布達比拿下，德國慕尼黑居次，台灣台北則是由去年的第14名一舉挺進到第3名。前十名依序還有瑞士的巴塞爾、丹麥的奧胡斯、德國的海德堡、卡達的杜哈、新加坡、印度的門格洛爾以及瑞士的蘇黎世。

至於最危險的城市，前三名則分別為委內瑞拉的首都卡拉卡斯、宏都拉斯的聖佩德羅蘇拉以及南非的彼得馬里茨堡。

(中時電子報)