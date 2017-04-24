切下三分之二舌頭 單親媽抗癌成功更愛人生

今年56歲的方瑞萱說，左腿上的36.5公分的疤痕就像365公里的煎難，365天的勇敢堅強，她會面對一路活到底。記者鄭郁蓁攝影。

「癌症讓我更想要活著，好好愛我愛的人」。從事殯葬業近20年的單親媽媽方瑞萱，歷經幼年失學、丈夫外遇、輕生、一年前竟又被診斷罹患了舌癌末期，儘管生命如此艱難，這些卻沒將她打倒，看盡人間生老病死的她今年還名參加攝影比賽，一舉獲得第一名。

癌症希望基金會與羅氏大藥廠舉辦「捕捉希望」數位攝影比賽，昨天舉辦頒獎典禮，199位參賽者以《癌症給我的禮物》為題材，將因癌而生的切身感受透過鏡頭化作抗癌信念，除療癒自己，也盼助人。

獲得病友組冠軍的單親媽媽方瑞萱，從事殯葬業擔任禮儀師近20年，這麼多年來每天在喪禮上好好送走離世的人，曾工作三天三夜不曾闔眼，看盡人世冷暖，自己卻在中年面臨丈夫外遇，甚至去年被診斷罹患舌癌4期，歷經12小時的手術，醫生切除她三分之二的舌頭，並切割大腿36.5公分作為填補，病例經6個月的化療與電療成功治癒。

她說，原本對人生非常絕望，一度以為切去舌頭再也不能言語，但治療的路上，看到3個孩子一路在旁無微不至的陪伴幫她換尿布等，「我開始想，我想要好好活著，好好去愛愛我的人！」於是，她用相機拍下填補舌頭的36.5公分大腿傷疤，告訴自己，我一定會活到「穿上旗袍，參加孫子滿月酒」的那天。

(中時)