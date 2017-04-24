台大申請放榜 花蓮7新鮮人上榜

花蓮女中今年4人錄取台大奪下花蓮各校之冠，準台大新鮮人陳艾林（左起）、郭閔婷、王婷琪。（許家寧攝）

花蓮高中李謙（左）與張華恩決定一起攻讀台大資訊工程學系。（許家寧攝）

台灣大學個人申請第二階段今日放榜，花蓮區共有7人榜榮登金榜，花蓮女中正取4人成績最為亮眼，花蓮高中李謙正取台大資訊工程學系、張華恩正取機械工程學系，私立海星高中阿美族學生許榛諭錄取台大物理治療學系，為私校唯一台大新鮮人。

花蓮女中今年在個人申請表現大放異彩，學生錄取台大人數奪下花蓮各校之冠，共計陳艾林、余靜慈、王婷琪及郭閔婷等4人，分別錄取台大生命科學系、地理環境資源學系、森林環境暨資源學系及中國文學系。

以興趣為志願選填考量的陳艾林表示，在各個學科中，對生物特別感到有興趣，未來希望能朝向生物醫學研究發展，更建議學弟妹們，要在繁重的課業壓力中，找到一個能讓自己放鬆的方式，才能讓自己更專注且有效率的繼續學習。

花蓮高中的李謙及張華恩2人正取台大熱門科系，學測成績達73級分的張華恩，分別錄取台大資訊工程學系及機械工程學系「雙冠」，最後選擇以資訊工程學系為第一志願，盼延續對電腦興趣，成為一名傑出的資訊工程師。

另名同樣錄取資訊工程學系的準台大生李謙，學測71級分，高中時經常參加各項比賽，曾獲得東區數理與資訊學科競賽優異成績，今年更同時錄取慈濟大學醫學系，均為醫師的父母，希望他能繼承衣缽，但李謙堅持朝向資訊工程發展邁進，一展資訊長才。

私立海星高中今年則傳出黑馬，學測只有58級分的許榛諭，除錄取台大物理治療學系、備取台大公共衛生學系，更同時正取中國醫藥大學藥學系，但為了實現投入醫護現場的夢想，決定選讀台大物理治療系，盼未來能返鄉為族人服務。

(中時)