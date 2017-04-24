兩機車乘船擦撞起糾紛 旗津警耐心化解

2男1女分乘兩部機車，日前到鼓山輪渡站搭船時，前車陳男進到渡輪欲將機車立起，卻與後方1對男女共騎的機車發生輕微擦撞，雙方互起口角，渡輪靠岸後，兩邊跑到鼓山警分局旗津所理論，旗津所巡佐沈正林、警員許乃文在所服勤，隨即扮演「公道伯」，並以「十年修得同船渡」的道理講給雙方聽，尤其大家都是旗津人，沒必要為了一點點的無心之過傷了和氣，約10分鐘後，兩邊互相道歉，糾紛和平收場。

(中時)