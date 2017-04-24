國二生化身調酒師　特調「酸鹼雞尾酒」

酸鹼雞尾酒。（黃孝文提供）

將理化教材融入生活元素，利用酸鹼中和的特性，讓學生特調「酸鹼雞尾酒」。（黃孝文提供）

嘉義縣溪口國中教務主任黃孝文指導國二生理化課時，將教材融入生活元素，利用酸鹼中和的特性，讓國二生化身小小調酒師，特調「酸鹼雞尾酒」，讓學生大呼超酷、有趣。

教務主任黃孝文表示，該實驗是利用植物天然色素，如紫色萵苣、紅鳳菜或是葡萄皮都有花青素，遇到酸性溶液呈現桃紅色，鹼性溶液則呈現黃色，利用酸鹼中和原理的特性，並加入鹽分調整溶液比重，便可調出具有漸層色彩的雞尾酒，他曾聽聞最高紀錄可調製7至8層的美麗漸層，而學生第一次實驗，則調出約4至5層的層次。

黃孝文說，以前都是使用石蕊試紙檢驗水溶液的酸鹼性，但如果能融入生活元素，讓實驗變得有趣，學生除學會滴定及酸鹼指示劑變色原理，也間接提升學生的學習效果、讓學生愛上理化課。

(中時)