好心收容逃逸移工採瓜，卻…

逃逸移工被逮。（許素惠翻攝）

楊姓瓜農見2名印尼籍逃逸移工可憐，於是雇用採瓜，不料被巡邏員警發現逮捕，訊後解送內政部移民署中區事務大隊雲林專勤隊收容，而楊姓雇主則依違反《就業服務法》函送偵辦，可能得被罰高達75萬罰款，令他直呼倒楣。

(中時)