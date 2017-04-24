挨控八八風災帳目不清 羅淑蕾現身北檢

前國民黨立委羅淑蕾今日在律師陪同下現身台北地檢署。(蕭博文攝)

前國民黨立委羅淑蕾今日在律師陪同下現身台北地檢署，接受檢察官訊問超過2小時。羅淑蕾僅表示，當初有人指控她在八八風災中帳目不清，因此提出妨害名譽告訴，媒體追問是告人或被告？羅輕描淡寫說「都有」，並未多談。

(中時)