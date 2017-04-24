竊賊偷名牌單車300元賤賣 警呼不識貨

名牌單車遭竊被賤賣，警呼不識貨。(翻攝畫面)

高市岡山警分局梓官分駐所日前執行巡邏勤務時，巡經八德路資源回收場時，發現有紙箱覆蓋住3輛單車，都是捷安特、美利達等名牌腳踏車，每輛腳踏車的價值約5千元至6千元不等，且是堪用狀態，進而查出是贓車。

警方表示，近來梓官、彌陀名牌腳踏車頻失竊，加強巡邏查緝，發現八德路一家回收場放置完整的腳踏車紙箱，靠近一看，裡頭有3輛近乎全新的腳踏車，且都是大廠品牌，直覺可疑。

回收場的許姓負責人稱，腳踏車是洪姓男子以每台300元變賣，當時沒問車輛來源；警方追查洪男到案，他坦承因沒錢吃飯，所以偷腳踏車，因沒錢吃飯，變賣現金花用。

但昂貴的腳踏車被洪男用300塊賤賣，令員警直呼還真不識貨，訊後將洪男依竊盜罪、許姓負責人依贓物罪移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)