時機壞壞 化妝品空瓶罐換香皂

嘉義市環保局與嘉義市新光三越共同推出「化妝品空瓶回收換好禮活動」。（呂妍庭攝）

10個化妝品空瓶罐就能兌換1個柚子皂。（呂妍庭攝）

民眾家中有多餘的化妝品空瓶罐，搜集到10個就能換柚子皂。（呂妍庭攝）

配合母親節檔期，嘉義市環保局自4月27日到5月14日，與嘉義市新光三越垂楊店共同推出「化妝品空瓶回收換好禮活動」，鼓勵民眾把使用過的化妝品空瓶罐回收，拿到新光三越1樓服務台，10個化妝品空瓶罐就能兌換1個柚子皂。

環保局孫意惇科長表示，鑑於部分民眾把可回收的化妝品空瓶罐當一般垃圾丟，讓資源無法再利用，相當可惜，所以去年首度和新光三越合辦化妝品空瓶回收，2周活動期間共收到1350個，成效還不錯，所以今年再推出回收活動，鼓勵民眾做好資源回收，以延續物品的生命周期。

(中時)